Circle K: kütusehinnad võivad suvel rekordkõrgeks tõusta

«Toornafta toodete hinnad liiguvad jätkuvalt ülespoole, kuna tarbimise prognoosid USA, Euroopa ja Aasia suhtes on positiivsed. Samuti on laovarud USA-s märkimisväärselt langenud. Kõige selle tulemusena valitseb turul väga tugev usk, et toornafta ja selle derivaatide hinnad jätkavad tõusu, mõjutades seeläbi ka mootorikütuste jaemüügihinda,» ütles Sassi pressiteates.