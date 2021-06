Soome ringmajandusettevõte kavatseb Eestisse luua 400 töökohta

Kui veel selle aasta veebruaris teatas Swappie, et loob Eesti turule 200 uut töökohta, siis nüüd on idufirma otsustanud uute kasvunumbrite valguses palgata Eestis hoopis 400 uut töötajat. 2020. aastal kasvas Swappie tulu ettevõtte teatel enam kui kolmekordseks.

«Kui otsustasime Tallinnas tootmise avada, siis oli eesmärk võimalikult kiiresti kasvada, aga me ei osanud arvata, et seda nii kiiresti teeme,» nentis Swappie Eesti juht Pavel Tšukrejev pressiteates.

Swappie uute inimeste värbamises väljakutset ei näe. «Kuigi aasta lõpuks 400 töötaja täitumine on ambitsioonikas eesmärk, oleme kindlad, et taoline kasv on võimalik,» ütles Tšukrejev, lisades, et ettevõte on Eestis viimase kuue kuu jooksul edukalt värvanud juba 200 inimest.