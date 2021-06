Uuring ⟩ Inimesed ei usu enam, et raske töö viib sihile

Vaatamata majanduse heale käekäigule viimastel aastatel ei usu enamik arenenud riikide inimesi, et neil on viie aasta pärast parem elujärg kui täna. See tähendab, et majanduskasv ei paista enam arenenud turgudel usaldust suurendavat, kirjutatakse aruandes.