Lätlased ostavad Imatra Elektri

Üle Eesti elektrimüügiteenuseid pakkuv Imatra Elekter müüb enda elektrimüügi äri Elektrum Eestile. Pooled on kokku leppinud, et Imatra Elektri ligi 20 000 elektrimüügi klienti liiguvad uue elektrimüüja juurde niipea kui Konkurentsiamet on selleks heakskiidu andnud.