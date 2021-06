E-kaubanduse pakendijääkidest saab kvaliteetne pehmepaber!

Ostude sooritamine internetist oli pandeemia ja liikumispiirangute ajal turvaline, aga ka mugav ning tarbimisharjumuste muutused on tulnud, et jääda. Epideemia esimeses etapis kolmekordistus veebiostude maht võrreldes 2019. aastaga ning prognooside kohaselt ulatub kasv käesoleva aasta lõpuks 55%-ni. Kaubad pakendatakse nii kilest kui papist pakenditesse ja pakendijäätmeid tekib rohkem kui eales varem.

Nõudlus papi kui materjali järele on kasvanud mitmel põhjusel. Ühelt poolt piirangud ühekordsete plastikust nõude kasutamisele ja taaskasutatavate materjalide kasutuselevõtt ning teisalt kasvav tarbimine on mõlemad nõudlust mõjutanud. Kuna pappkarpide ja pakendite kogumaht kasvab, suureneb vajadus mõelda ka, kuidas vastav kogus pakendeid taaskasutada ja hallata. Ettevõtetel ja pehmepaberi tootjatel lasub suur vastutus aidata kaasa keskkonnasõbralike tootmisprotsesside arendamisele ning erinevate materjale taaskasutamisele. Tulevikutrend on looduse kuulamine ja ringmajandusest on saanud ettevõtete strateegias oluline osa.

Tootmisjääkidest ning paberi ja papi taaskasutusest tulenevast umbes 1,1 tonni tselluloosist on võimalik luua 1 tonn pehmepaberit. Lisaks minimeerib pakendite taaskasutamine oluliselt mõju keskkonnale, sest väheneb prügilatesse ladustatud prügi maht. Näiteks, kui taaskasutada 9 miljonit tonni paberit ja pappi, aitab see vältida umbes 20 uue prügila loomist.

Keskkonnasõbralik pehmepaberi tootja Itaaliast teeb revolutsiooni

Juba pooleteise sajandi pikkuse ajalooga Cartiere Carrara Grupp Itaaliast on näinud ja läbi elanud mitmeid ühiskondlikke muutusi. Oluline on kohalduda ja kasutada muutuste aegu uuenenud ootustele ja vajadustele vastavate toodete välja töötamiseks. Mure kasvanud pakendijäätmete mahtude osas juhtis BulkySoft pehmepaberi tootja uusi lahendusi välja töötama. Eelmisel aastal sündis uus keskkonnasõbralik tootevalik ja tootja asus tooraineks kasutama e-kaubandusest järgi jäänud pakendeid ja vanapappi!

97kg taaskasutatud pehmepaberit säästab 1 puu!

FOTO: Puhatusimport OÜ

Taaskasutatud toormaterjalist valmistatud pehmepaberit on väga erineva kvaliteediga. Parima hügieeni tagamiseks on oluline, et majapidamispaber oleks hea imavusega. BulkySoft Forte Havana pehmepaber on ainsana Euroopas suutnud luua taaskasutatud toormaterjalist sellise pehmepaberi, mis tagab hügieeni ja on võrreldav 100% tselluloosist paberi kvaliteediga.

Keskkonnasõbraliku majapidamispaberi tootmiseks kasutatakse:

Lainepapist pakendeid ja kasutatud pappkarpe, millega tarnitakse internetist ostetud kaupu

Pappi ja erinevat tüüpi paberitest tekkinud jäätmeid

Pagaritööstustes ja toidukauplustes pakendamiseks kasutatavaid paberkotte ja pakendeid