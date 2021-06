Kas tead, milline on Sinu prügikoti jalajälg keskkonnale?

Kodustes tingimustes on lihtsam jälgida, millal vahetada täis prügikott uue vastu, kuid ruumides, kuhu puhastusteenindaja satub kord-kaks päevas, tekib sageli olukord, kus pooltühi prügikott asendatakse uuega enne kui see päriselt täis on saanud.

Arvuta oma jäätmekäitluse jalajälg

Keskkonnateadlikkusele on Põhjamaades suurt tähelepanu pööratud juba pikka aega. Seetõttu ei ole üllatus, et ka jäätmekäitluse uudsed ja keskkonda hoidvad lahendused ja valdkonna innovatsioon tulevad just Rootsist. Paxxo toimetab uudsete ja keskkonnasõbralike prügisorteerimise lahendustega juba 1980. aastast ja on tänaseks välja töötanud kalkulaatori, mille abil saad kerge vaevaga arvutada, kui palju CO₂ saaksid säästa kui sorteerid prügi teadlikult. Kasuta jalajälje kalkulaatorit ja arvuta oma jäätmekäitluse CO₂ jalajäg SIIN

Täpselt nii suur prügikott kui parajasti vaja

Longopac on ainulaadne keskkonnasõbralik jäätmete pakendamise süsteem, mis muudab jäätmete kogumise tavaliste prügikottidega võrreldes tõhusamaks ja ökonoomsemaks mitmel põhjusel. Longopac kott ei ole tavaline! 100-meetri pikkuse prügikoti „toru“ saad jupitada vajaduse järgi ja nii kulub prügikotti täpselt nii palju, kui jäätmete pakendamiseks parasjagu vaja on.

Maailma kõige tugevam prügikott ehk Longopac prügikoti kile on valmistatud 50% ulatuses taaskasutatud plastikust ja nii väheneb Sinu prügikoti jalajälg 80% võrra võrreldes tavalise 40-micronilise 125L prügikoti kasutamisega. Tänu unikaalsele kile tootmise tehnoloogiale on Longopac prügikott ka oluliselt õhem, aga siiski tugevam võrreldes tavalise prügikoti kilega. Longopac prügikoti tootmiseks kasutatakse 70% vähem plastikut.

Ettevõtted erinevatest tegevusvaldkondadest nagu näiteks toitlustusasutused, haiglad, tootmisettevõtted ja kontorid, saavad muuta oma jäätmete kogumise nii efektiivsemaks kui ka hügieenilisemaks. Longopac süsteemi võid ehitada oma kontorimööbli sisse või kasutada eraldiseisvaid tugiraame.

Iga prügiliigi jaoks on erivärvi plastik, mistõttu on kerge vältida vigu sorteerimisel ja panna prügi õigesse konteinerisse.

FOTO: Puhatusimport OÜ

Longopac jäätmekäitlussüsteem on hügieeniline!

Longopac prügikott töötab täiesti erineva põhimõttega võrreldes tavalise prügikotiga. Kuna tegemist on pika kiletoruga toimub ka koti sulgemine väljastpoolt ja kilekoti ülemisse serva, kus prügi lõpeb, tuleb ümber tõmmata nipukas ehk kott sulgeda. Samasse kohta tõmba ka teine nipukas ning lõika kott kahe sulgemiskoha vahelt läbi. Nii ei puutu inimene kokku jäätmete ja prügiga ning prügikoti vahetus on oluliselt hügieenilisem. Kõik avause ümbrusesse sattunud mustuse tilgad kogutakse juba järgmise koti sisse. Sellist lahendust on ka väga kerge puhastada.

Longopac säästab aega!

Uus prügikott on alati olemas, kuna prügikotiks on kuni 110 meetri pikkune kilekassett ehk „toru“. Kuna prügikoti vahetamine tähendab ainult nipukate asetamist koti ümber, siis on Longopaci puhul prügikoti vahetus oluliselt kiirem! Iga prügikorviga tegelemine võtab aega umbes 20 sekundit/kord. Kui igapäevaselt peaks tegelema näiteks 500 prügikorviga, kuluks sellele tegevusele üle kahe tunni päevas. Kui prügikotid on koondatud vaid kindlatesse ruumidesse, kulub ühe koha kohta aega vaid 4 minutit.

Longopac koti puhul ei pea ootama, et prügikott täielikult täituks ehk Longopac süsteemiga on prügikott alati 100% täis, sest prügi mahu järgi saad ära „lõpetada“ ka prügikoti. Nii võid prügikotti vahetada endale sobival ajal. Nipukad sulgevad prügikoti turvaliselt ja hügieeniliselt.

FOTO: Puhatusimport OÜ

Jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine