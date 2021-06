Soome otsustab täna töörändeks piirangute leevendamise

Samuti peaks valitsus otsustama, et riiki sisenemine ei piirdu enam täieliku vaktsineerimiskaitse saanud isikutega.

Praegu lubab Soome töörännet EL-i ja Schengeni riikide vahel lennukitega, kuid mitte laevadel. Soome lubab riiki vaid neid töötajaid, kelle töö on ühiskonna toimimise tagamiseks hädavajalik.

Peaminister Kaja Kallas sõnas kolmapäeval riigikogu saadikute küsimustele vastates, et töö Soome reisipiirangute leevendamise nimel käib kogu aeg ning seda kõigil tasanditel.

Kommenteerides oma avalikku kirja Soome peaministrile sõnas Kallas, et kirjas ei olnud mingit sõrmeviibutamist.

«See oli palve mõista nende eestlaste muresid, kes töötavad Soomes, aga kelle pered on Eestis, kes ei ole näinud üksteist kuid ja kelle lapsed ei ole näinud oma vanemaid kuid. See oli palve mõista seda muret, mis on meie, Eesti inimestel,» ütles Kallas.