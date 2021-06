Botswanas leiti maailma suuruselt kolmas teemant

Maailma suuruselt kolmas teemant avastati Aafrika lõunaosas Botswanas, teatas Debswana. Teemant on koguni 1098 karaadi suurune, vahendab The Guardian.

See on ka ettevõtte ajaloo suurim avastatud vääriskivi. Debswana on Botswana valitsuse ja ülemaailmse teemandihiiglase De Beersi ühisettevõte. Botswana on ühtlasi Aafrika juhtiv teemanditootja.