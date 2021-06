Jeff Bezose eksnaine MacKenzie Scott annetab taas üle kahe miljardi euro

Ta on üks maailma rikkamaid naisi ja ilmselt ka üks kõige heldemaid. MacKenzie Scott annetas hiljuti enda sõnul 286 heategevusorganisatsioonile 2,7 miljardit dollarit (umbes 2,2 miljardit eurot). Scott teatas sellest oma blogipostituses .

Tema sõnul on mittetulundusühingute hulgas mitmeid selliseid, «mis on olnud alarahastatud ja tähelepanuta jäetud,» ütles ta. Näiteks kõrgharidusasutused ja kunstikeskused kuni rassilise ja soolise õigluse eest seisvate organisatsioonideni.

Möödunud aasta detsembris ütles Scott, kes pärast lahutust Bezosest sai neli protsenti Amazoni aktsiatest, et ta on nelja kuu jooksul annetanud 4,2 miljardit dollarit toiduabi, hädaabi, hariduse ja inimõiguste organisatsioonidele.

51-aastane naine, kes on abielus Seattle'i õpetaja Dan Jewettiga, oli lubanud suurema osa oma varandusest ära anda. Scott on USA ajakirja Forbesi andmetel 58 miljardi dollari suuruse varanduse omanik, mis teeb temast maailma kolmanda rikkaima naise. Esikohal on L'Oréali pärijanna Françoise Bettencourt Meyers.