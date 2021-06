FOTOD ⟩ Pandipakend avas Batimaade suurima korduvkasutavate nõude pesemis- ja rendikeskuse

«Panditopside- ja nõude kasutamine ühekordsete nõude asemel on üks olulisematest sammudest Eestis toimuvate mis tahes suuruses ürituste keskkonnahoidlikumaks muutmisel. Sealjuures ei saa aga unustada ürituse külastajate mugavust ja seepärast oleme Panditopsi teenuse arendanud kõigile juba tuttava pandisüsteemi eeskujul – väljastatud pandinõule lisab festivalil kaupleja tagatisraha, mis makstakse tarbijale pärast nõu tagastamist täies ulatuses tagasi. Korduskasutatavad nõud tunneb ära üleriigilise pandisüsteemi logo järgi. See on nii kauplejate kui tarbijate jaoks lihtne, läbipaistev ja mugav,» ütles Karba.

Kõik Panditopsi tooted on valmistatud Euroopa Liidus ning enamuses polüpropuleenist. Tänu sellele on need vastupidavad, ohutud kasutamiseks kõiksuguste (sh kuumtöödeldud) toiduainetega, taluvad kuni 100-kraadist kuumust ning on ka pesumasina ja mikrolaineahju kindlad. Panditopsi tooted vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele.