Mölder: pesitsusrahu ja raierahu tahtliku rikkumise mõistet tuleb täpsustada

«Oluline on pöörata rõhku just sellele, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik – ma rõhutan sõna «tahtlik» – hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine. Samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal,» ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder riigikogus.

Ta nentis, et tahtlikkuse tõlgendus on jäänud eri aegadel lõpuni lahti seletamata. «Julgen siitpoolt öelda, et selline praktika muutus, mida tänavusel aastal keskkonnaamet on vastu võtnud, ei lähe hea halduse tavaga kokku,» sõnas Mölder.

Ta juhtis tähelepanu, et keskkonnaamet ei saa ega tohigi jätta läbi vaatamata ühtegi neile laekuvad kaebust ja pesitsusaegse raie peatamisel tuleks eelkõige seda hinnata, kas sellel on linnustiku soodsa seisundi saavutamisele mingisugune mõju.