Jaanipäeval söövad eestlased kaks korda rohkem liha

Grillimine. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Nõo Lihatööstuse hinnangul tarbivad eestlased jaanipäeval kaks korda rohkem lihatooteid kui muidu. Ettevõtte arvutuste kohaselt on keskmine suvel söödav liha hulk 2500 tonni, kuid jaaninädalal on see lausa 5000 tonni.