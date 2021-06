Tallinna Moekombinaadile on nõudeid esitatud 119,5 miljoni väärtuses

Suurim võlausaldaja T1 kaubanduskeskuse omanikfirma pankrotimenetluses on Lintgen Adjacent Investments S.à r.l., kinnitas kohtu nimetatud pankrotihaldur Indrek Lepsoo BNSile.

Lepsoo lisas, et T1 keskus, sealhulgas poed, söögikohad ja teenindusasutused, jääb avatuks. «Eesmärk on, et rentnikud saaksid tavapäraselt jätkata oma majandustegevust ning keskus leiab kiiresti endale uue omaniku,» ütles ta.