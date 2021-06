Pipedrive uueks tegevjuhiks saab Dominic Allon

Enam kui 26aastase juhtimiskogemusega Domic Allon on viimased kolm aastat juhtinud veebipõhise raamatupidamistarkvara arendava ettevõtte Intuit QuickBooks rahvusvahelist äri. Enne seda töötas Allon kümme aastat Google’is, juhtides kolm aastat Google Hong Kong tiimi ja tegutsedes seitse aastat Google UK juhtkonnas.

«Ootan pikisilmi meeskonnaga liitumist, et jätkata ettevõtte arendamist ja kasvatamist nii töötajate kui ka klientide nimel," ütles Allon. «Minu eesmärgiks on hinnatud müügitarkvara edasi arendada, pakkuda klientidele kvaliteetset tööriista ja jätkata tooteportfelli laiendamist. Imetlen ka Pipedrive’i inimestest lähtuvat töökultuuri ja loodan, et mul õnnestub meeskonnas kannustada seni veel kasutamata potentsiaali.”

Ajutiselt tegevjuhi rolli täitnud Anikin jätkab ettevõttes tehnoloogiajuhina.

«Usun, et annan Pipedrive’i juhtimise üle headesse kätesse,» ütles Anikin. "Dominic liitub meeskonnaga väga põneval ajal - oleme loonud müügiinimeste tegelike vajadustega arvestava tarkvara, mille on kasutajad väga hästi omaks võtnud. Samas näeme digitaliseerimise võidukäigu tulemusena tohutut kasvupotentsiaali. Usun, et Dominici eestvedamisel on Pipedrive’il võimalik oma positsiooni veelgi tugevdada ja kasvatada oma kliendibaasi, toetades samaaegselt müügimeeskondi ja organisatsioonide teisi osakonda nende igapäevatöös.»

Dominic Allon omandas magistrikraadi Imperial College London ülikoolist ja bakalaureusekraadi Newcastle-upon-Tyne ülikoolist. Lisaks on ta täiendanud oma juhtimisalaseid teadmisi Harvard Business School’is. Allon asub Pipedrive’i tegevjuhina ametisse 2. augustil 2021.