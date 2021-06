Maaeluminister: Urmas Reinsalu vist pole kursis, et MESi juhatust saab ainult nõukogu tagasi kutsuda

Maaeluminister toob välja, et riigikontrolli auditi soovitused on suunatud maaeluministeeriumile, mida juhib minister.

Kruuse sõnul on kõige kurvem, et MESi rahajagamisel koheldi ettevõtteid ebavõrdselt ja suurest rahajagamisest jäid kõrvale ettevõtted, mis oleksid seda raha jaganud.

Kruuse sõnul on keeruline MESile nende tegevust ette heita, kuna sihtasutus on aastaid tegelenud maaettevõtluse arendamise ja toetamisega. Kui auditist ka mingid probleemid selgusid, siis plaanib Kruuse need lahedada, vaatamata sellele, et need pole tema valitsemisajal toimunud. Järgnevalt plaanitakse kokku kutsuda MESi nõukogu, kes pärast riigikontrolli auditi läbitöötamist saab ka juhatuse tagasi kutsumise osas otsuse langetada.