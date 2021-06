Tallinn on kaotanud välisinvestorite silmis igasuguse atraktiivsuse

Rahvusvahelise ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo Ernst & Young (EY) märtsis ja aprillis läbiviidud rahvusvaheline äriliidrite aktiivsusuuring hõlmas esmakordselt ka Baltimaid ning nende hinnangut siinsele ettevõtluskliimale.

“See on kurb, et rahvusvahelistel ettevõtetel pole mingit plaani siia laieneda,” nentis EY auditi osakonna partner Olesia Abramova.

Euroopa linnade atraktiivus ärikeskkonnana Euroopa ettevõtlusliidrite hinnangul järgmise kolme aasta perspektiivis. FOTO: E&Y

Uuringut tutvustanud EY partner Ranno Tingase sõnul on üllatav, et London on ka peale Brexitit endiselt populaarseim ärikeskus Euroopas. Eesti on aga kaotamas oma atraktiivsust, sest neis erisustes, mille üle Eesti võis uhke olla 10 aastat tagasi, on teised riigid koroona ajal kõvasti järele võtnud.

Välismaalastel keeruline asju ajada

«Me arvame, et meil on siin lihtne asju ajada oma ID-kaardiga, kuid neile, kel ei ole ID-kaarti või e-residentsus, on Eestis väga raske äri teha,» ütles Tingas.

Ehkki Eesti on Baltikumist eelistatuim, on Tallinna atraktiivsus peakontori asukoha seisukohalt väga madal. Üheks põhjuseks on siin tütarühingute maksuvabastuse puudumine. Eesti, Poola ja Horvaatia on ainsad riigid Euroopas, kes ei anna tütarettevõtete müügile maksuvabastust. «See on põhjus, mis mängib kaardid kätte Lätile ja Leedule,» nentis Tingas.

Olesia Abramova sõnul tõi uuring siiski välja ka midagi head ja see puudutab kohalike ettevõtete laienemisplaane võrreldes muu Euroopaga. Tõsi, ka siin on Eesti Läti ja Leedu võrdluses kõige nõrgemal positsioonil: Eestis plaanib oma tegevust alustada või laiendada 64 protsenti ettevõtetest, seevastu Lätis ja Leedus on vastav protsent 69 ja 71.

Eesti jääb Lätile ja Leedule alla

Eestil on suurimad eduvõimalused infotehnoloogia vallas, kuid konkurentsis Läti ja Leeduga jääme neile ka selles vallas alla, sest meil on kõrge palgatase ja ettevõtete kulud kõrgemal tasemel, tõdes Abramova.

Välisinvesteeringute seisukohalt atraktiivseimad Euroopa riigid 2021 FOTO: E&Y

Pikaajalises plaanis langeb Eesti atraktiivsus võrreldes Leedu ja Lätiga oluliselt. Oma rolli võivad siin mängida rahapesu skandaalid ja riigi välispoliitika. «Üle poole välisinvestoritest prognoosivad Eestile järgneval kolmel aastal atraktiivsuse langust. See on murettekitav ja võiks poliitikutele sõnumeid saata,» märkis Abramova.