Hübriid- ja elektriautod hakkavad lähitulevikus Hiina turul domineerima

Elektri- ning hübriidsõidukid moodustasid uute autode müügist selle aasta märtsis 10%, mais oli see number veelgi suurem, sõnab autofirma BYD asutaja Wang Chuanfu. Tema sõnul tõuseb nende sõidukite osa aastaks 2030 müügist kuni 70 protsendini. Elektriautode idufirma Nio asutaja ja tegevjuht William Li prognoosis elektri- ja hübriidautodele isegi 90-protsendilist osakaalu.

Mais raporteeris BYD elektri- ja hübriidautode müügi 23 protsendilisest kasvust. Firma sedaanid on Hiina Sõiduautode Liidu andmetel Tesla Model 3 ja Model Y järel viie enimmüüdud automudeli pingereas.

Paljud välismaa autotootjad nagu Volkswagen on kaalunud esimesena elektriautode müümist Hiinas, kus keskvalitsus toetustega protsessi toetab. Pekingi soov on, et 2025. aastaks moodustaksid elektrisõidukid 20% uutest müüdud autodest.