Maasikate import on seitsme aastaga kasvanud kuus korda

Ameti juhtivanalüütik Mirgit Silla ütles pressiteates, et kui arvestada imporditud maasikatest maha nende väljavedu pärast ladustamist, siis tarbiti eelmisel aastal Eestis elaniku kohta 2,96 kilogrammi importmaasikaid.

Veel jõudsid eelmisel aastal meieni Hispaania, Poola ja Hollandi maasikad. Peamiselt tuuakse Eestisse maasikaid märtsist juunini. Aastate jooksul on importmaasikate kõrghooaeg olnud mai, eelmisel aastal aga esmakordselt aprill.

Aastal 2016 oli imporditud maasikate keskmine kilohind 2 eurot, eelmisel aastal 1 euro. Viie aasta jooksul toimunud kilohinna langus on statistikaameti sõnul tingitud sisseveetud Kreeka maasikate koguste olulisest kasvust. Kreeka maasikate kilohind on jäänud samale tasemele – 0,8 eurole, Hispaanias kasvatatud maasikate kilohind on aga tõusnud 3,5 euroni, Poola marjadel 2,1 euroni ja Hollandi maasikatel 4,4 euroni.