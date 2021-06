Checkout.com ostab Eesti tarkvaraarendusettevõtte Icefire

«Checkout.comi kasv on viimase 12 kuu jooksul kiirenenud tänu e-kaubanduse võidukäigule,» kommenteeris Checkout.com tehnoloogiajuht Ott Kaukver pressiteates. Ta lisas, et kuna ettevõte näeb sektoris jätkuvat kiiret kasvu, suureneb tänavu ka nende tehnoloogia ja toodetega töötajate arv 60 protsenti.

«Icefire on viimase 18 aasta jooksul omandanud silmapaistva kogemuse keeruliste modulaarsete finantssüsteemide ehitamisel ja need kogemused täiendavad Checkout.comi eesmärki pakkuda ettevõtetele parimaid makselahendusi,» lisas Kaukver.

Tallinnas asuv tarkvaraarendusettevõte Icefire on oma ajaloo vältel loonud finantsteenuste lahendusi nii avalikule kui erasektorile. Ettevõtte kliendid on olnud Skype, OP Financial Group, LHV, Bigbank ning maksu- ja tolliamet. Viimati toetas ettevõte Eesti COVID-19 rakenduse HOIA välja töötamist.