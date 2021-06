Puust ja punaseks: kui palju peab hakkama Hiinast, USA-st ja Ühendkuningriikidest tellitud kaubalt makse maksma?

Alates 1. juulist kuuluvad maksustamisele kõik kommertssaadetised, mis on tellitud väljastpoolt Euroopa Liitu. See tähendab, et seni kehtinud kuni 22 eurot maksvate postipakkide käibemaksuvabastus kaob ja kõik kolmandatest riikidest Eestisse jõudvad saadetised tuleb deklareerida, selgitas Omniva.