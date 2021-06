Täpsemalt tahab riik hakata subsideerima biomassi põletamist ning maksta sinna toetust kümme eurot megavatt-tunni eest kaheaastase toetusperioodi jooksul. Ehkki toetus jagatakse välja vähempakkumise alusel – nagu kõik teised viimased taastuvenergiatoetused –, ei oota reaalset konkurentsi keegi ning toetus on Eesti Energia Balti soojuselektrijaamale sisuliselt ära broneeritud. Riigifirma ise ütles küll Postimehele, et nende hinnangul saavad kandideerida ka teised huvilised, kuid MKMi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks tõdes, et tõenäoliselt on ainult Eesti Energial suutlikkus katta oksjonile pandavat tootmismahtu.