Soome restoranikett Soupster avab Tallinnas Eesti suurima restorani

«Soupsteri saabumine Eestisse kuulutab Ülemiste linnakus välja kontorikultuuri taaselustamise ajastu ning ühtlasi pakub uus restoran suurt konkurentsi kogu Tallinna räsida saanud restoraniturule, sest meie juurde on asja ka teiste piirkondade inimestel,» ütles Technopolis Ülemiste AS juhatuse esimees Gert Jostov.

Soupsteri tegevjuhi Kim Heiniö sõnul on see nende esimene restoran väljaspool Soomet. «Kuigi toome töökohale kvaliteetset ja trendikat kööki, otsivad paljud meie kliendid traditsioonilisi toite, mis sisaldavad värskeid tooraineid. Technopolis on Baltimaade restoranituruga hästi kursis ja nende pikaajaline pühendumus koostööle annavad meile suurepärase võimaluse eduks,» lisas Heiniö.