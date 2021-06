EL ja USA on lahendamas 17 aastat kestnud Airbus-Boeingu vaidluse

Küsimusele, kas kohtumiselt on oodata läbimurret, vastas von der Leyen: «Ma olen väga lootusrikas, et me leiame täna Airbus-Boeingu küsimusele lahenduse.»

«Me ei tohiks alahinnata, et tegu on kõige pikema kaubandusvaidlusega WTO ajaloos, seega on meie ühishuvi see lahendada,» lausus ta.