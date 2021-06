Ülemiste City kerkis Eestis mahult kolmandaks majanduspiirkonnaks

Aasta tagasi oli Ülemiste maksulaekumistelt veel viiendal kohal ning on aastaga kerkitud kaks kohta. Selleks, et minna mööda teisel kohal olevast Tartust, peaks Ülemiste kasvama veel 2,5 korda. «Kerge see pole, aga võimatu ka mitte,» hindas 2014. aastast järjepidevalt läbiviidud Ülemiste City majandusuuringu juht, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor teadur Tauno Õunapuu.