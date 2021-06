«Olen veendunud, et kvaliteetse ja professionaalse taksoteenuse järele on endiselt olemas arvestatav nõudlus. Forus Grupiga liitumisel lisame taksoteenustele turvalisusega seotud olulise teguri. See on miski, millest sõidujagamise platvormide kaudu teenust ostes on ehk seni enim puudust tuntud,» lausus Forus Grupi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa.