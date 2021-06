Sõõrumaa ostab Tulika Takso Eesti äri

«Olen veendunud, et kvaliteetse ja professionaalse taksoteenuse järele on endiselt olemas arvestatav nõudlus. Forus Grupiga liitumisel lisame taksoteenustele turvalisusega seotud olulise faktori. See on miski, millest sõidujagamise platvormide kaudu teenust ostes on ehk seni enim puudust tuntud,» lausus Forus Grupi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa.

«On ju oluline teada, kes su lapsed kooli või treeningule viib ja olla kindel, et see kõik on usaldatud tuntud ja litsentseeritud professionaalidele,» ütles Sõõrumaa, lisades, et täna on Foruses igapäevaselt töös üle 200 teenindava sõiduki. Kui nüüd lisanduvad veel ca 200 Tulika sõidukit ja professionaali, kes annavad meie äridele juurde olulise sünergia, siis koos on meil piisavalt oskuseid ja jõudu, mida saame arendada kliendile kasulikumaks ja paremaks uueks transporditeenuseks Eestis.