Mida edaspidi pakkide tellimisel silmas pidada?

Esimesest juulist muutub väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste maksustamine: kaob käibemaksuvabastus väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud alla 22 eurot maksvatelt saadetistelt. See tähendab, et kui seni ei pidanud deklareerima ega käibemaksu tasuma alla 22 euro maksvate kaupade eest, mis olid tellitud nn kolmandatest riikidest (näiteks Hiinast või USA-st), siis 1. juulist 2021 tuleb ka need kaubad deklareerida ja käibemaks tasuda.

Mida see pakitellija jaoks tähendab?

See tähendab, et tollideklaratsiooni tuleb esitada mistahes väärtusega kauba tellimisel väljastpoolt Euroopa Liitu, sh. kingitused eraisikutelt ning saadetised, millelt on käibemaks makstud juba ostu sooritamisel.

Deklareerida tuleb kõik kolmandate riikide päritoluga saadetised, mis loetakse Euroopa Liitu saabunuks pärast seda kuupäeva. Käibemaksu lisandumist või mittelisandumist arvestatakse kuupäeva järgi, mil kaup on Euroopa Liidus tollile esitatud vabasse ringlusse deklareerimiseks. Tellimise kuupäev ei oma suurt tähtsust.

Kõik enne 1. juulit Omnivasse jõudnud saadetised saavad aga 30. juuniks skaneeritud – nii et enne 1. juulit saabunud alla 22-euroseid pakke deklareerida ei tule.

Millised maksud pakile lisanduvad?

Käibemaksuga maksustatakse kõik Euroopa Liidu välisest riigist tellitud (st kommerts) saadetised. Ka need, mis maksavad vähem kui 22 eurot ja mida enne 1. juulit 2021 käibemaksuga ei maksustatud. Käibemaks on üldjuhul 20 protsenti, osadel toodetel (n. raamatud, meditsiiniseadmed, ravimid) ka erinev.

Käibemaksuvabad on endiselt ühelt eraisikult teisele saadetud kingitused, mille väärtus on kuni 45 eurot. Tähele tuleb panna, et see kehtib ainult eraisiku poolt saadetud kingituse puhul ning ka need tuleb deklareerida. E-poodide saadetavad kaubad on kommertssaadetised ja kuuluvad maksustamisele ka siis, kui pood saadab kauba tasuta.

Alates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks käibemaksule ka tollimaksuga. Tollimaksu määr sõltub kaubast. Alkohol ja tubakatooted maksustatakse lisaks ka aktsiisiga ning seda ka alla 150-eurose väärtuse puhul.

Kuidas see kõik käib, mida tuleb teha?

Kui pakk jõuab Eestisse, saab paki saaja teavituse. Saadetist on võimalik deklareerida 30 päeva jooksul. Sõnumis on link, mis viib tarbija otse eraklientide e-teenindusse konkreetse paki andmete juurde. Sisse logimata vaates on näidatud paki üldandmed, deklareerimiseks vajalikke detailseid andmeid saab näha sisse logides.

E-teeninduses on pakutud ka valikuvariandid: kas soovite paki ise deklareerida (seda saab teha Maksu- ja Tolliameti lehel) või volitate Omniva enda eest kõiki deklareerimisega seotud protseduure tegema. Kolmanda valikuna on võimalik ka pakist loobuda ning see tagastusse saata.

Mida soovitate, ise deklareerida või volitada?

Kui paki väärtus on üle 150 euro, maksustatakse see lisaks käibemaksule ka tollimaksuga ning deklareerimine on seetõttu mõnevõrra keerulisem. Kui tellite kallimaid kaupu pigem harva ning ei tunne end tollimaailmas väga kindlalt, on lihtsam kasutada volitamise võimalust. Deklareerimise tasu on sellisel juhul 10 eurot ning kauba saate kätte postkontorist, kus tasute ka kõik vajalikud maksud ja teenustasu. See teenus on toiminud kogu aeg ja jääb toimima ka pärast 1. juulit.

Kaupadel väärtusega alla 150 euro, millele tollimaksu ei lisandu, on üheks otsustamise kriteeriumiks kuupäev. Juulikuu jooksul rakendub uus võimalus, millega saate selliste pakkide puhul kasutada lihtsustatud e-deklaratsiooni, et Omnivat deklareerima volitada. See tähendab, et saate kohe e-teeninduses maksta kõik nii käibemaksu kui teenustasu ja paki saate kätte oma eelistatud kohast (näiteks kodule lähimast pakiautomaadist, kui olete selle märkinud oma esimeseks eelistuseks). Teenustasu on sellisel juhul 2.35.

Enne e-deklaratsiooni võimaluse jõustumist soovitame tollimaksuga mittemaksustatavad pakid ise deklareerida. Muidugi saab ka selliste pakkide puhul kasutada tollimaksuga maksustatavate pakkide jaoks loodud teenust. Kuid kui paki väärtus on mõned või mõnedkümned eurod, pole keerukama vormistusega pakkide jaoks loodud teenuse kasutamine ja selle eest tasu maksmine mõistlik. Maksu- ja Tolliametis saate paki ise tasuta deklareerida. Kui te siiski ei soovi ise deklareerima hakata, saate oodata e-deklaratsiooni jõustumiseni ning siis volitada Omnivat vormistama soodsamat e-deklaratsiooni.

Millega veel arvestada?

Kuna muudatus on suur ja jõustub koge Euroopa Liidus, võib see tähendada mõningaid tarneaegade pikenemisi.