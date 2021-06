Rootsi kruiisile saab minna alates 9. juulist

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene nentis, et ettevõte poleks osanud mullu märtsis aimata, et ühenduse taastamiseks ligi poolteist aastat kulub ja olenemata ajutistest lahendustest ei asenda otseühendust miski.

«Mistõttu on mul väga hea meel, et pandeemiaolukord on sedavõrd paranenud ja riiklikud vaktsineerimiskavade tempod on edenenud sedavõrd, et karantiinivaba reisimine Eesti ja Rootsi vahel saab reaalsuseks alates 1. juulist, ning meil on viimaks võimalik vastu tulla kasvavale reisijate nõudlusele ja taasalustada selle olulise liini opereerimist,» rääkis Nõgene.

Tallink taaskäivitab oma tegevuse tema sõnul samm-sammult ning esmalt pakutakse Tallinn-Stockholmi liinil väljumisi ülepäeviti ja ühe laevaga. Nõgene lisas, et laevadel on jätkuvalt tagatud piisavad sotsiaalset distantsi hoidmise võimalused ning samuti jätkatakse pardal rangete hügieeni- ja desinfitseerimise rutiinidega.

«Ma olen väga rõõmus, et saan öelda, et see aeg on viimaks kätte jõudnud, ja olete kõik südamest teretulnud laeva Baltic Queen pardale,» ütles Nõgene.

Baltic Queen väljub alates 9. juulist Tallinnast ja Stockholmist ülepäeviti sõidugraafiku alusel (kõik ajad kohaliku aja järgi): Väljumine Tallinnast: 18.00 Saabumine Stockholmi: 10.30 Väljumine Stockholmist: 17.30 Saabumine Tallinnasse: 10.15 Piletimüük Tallinna-Stockholmi liini väljumistele avatakse teisipäeva jooksul.

Enne reisi broneerimist palub ettevõte siiski reisijatel veenduda, et neil on õigus sihtriiki siseneda sihtkoha sadamas ja et reisijatel on esitamiseks olemas kõik nõutud dokumendid, mida sihtriiki sisenemiseks on vaja. Iga reisija kohustus on veenduda, et nad vastavad kõikidele riiki pääsemise tingimustele ja täidavad riikide poolt seatud kohustusi.