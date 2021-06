Sotsiaalministeerium otsib konkursiga müksajat, et hüvitist saavad töötud kiiremini tööle saada

«Müksamine (ingl. k. nudging) kogub avaliku sektori teenuste parandamisel populaarsust mitmel pool maailmas. Müksud on õrnad, mitte-karistavad ja odavad võtted, millega riik saab suunata inimesi valikute juurde, mis on kooskõlas ühiskonna konsensuslike väärtustega, nagu õnn, tervis või jõukus. Müksud ei asenda seadusi või ametlikke reegleid. Mükse kasutatakse nende täiendamiseks,» ütles sotsiaalministeeriumi teadusnõunik Marion Pajumets.

Projektikonkurss on avatud 14. juunist 16. juulini 2021. Taotlusi on võimalik esitada Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) veebikeskkonnas. Projekti eeldatav algusaeg on august 2021. Konkursi eelarve on 72 600 eurot. Projektikonkursil on oodatud osalema kõik organisatsioonid, kes vastavad konkursidokumentides toodud kvalifitseerumisnõuetele.