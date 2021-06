Väikeettevõtjad kardavad, et pangad jätavad nad muredega hätta

Holm panga juhi sõnul ilmestavad tulemused turu ebaproportsionaalsust: pangad kipuvad suunama energiat ennekõike säravamatele suurettevõtetele ning mikro- ja väikeettevõtted, kes on samuti olulised majanduskasvu hoogustajad, jäävad tahaplaanile.

Kuni 10 töötajaga ettevõtete seas läbi viidud uuringust võttis osa ühtekokku 300 üle Eesti tegutsevat mikroettevõtjat, kellest kõigest 12% väljendas usku, et pangad tulevad neile häda korral vastu. Ligi pooled vastanutest (47%) polnud nõus väitega, et pangad aitavad mikroettevõtetel murede korral lahendusi leida, ning ca 41% vastanutest ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta.

Umbusku pankade suhtes peegeldasid ka mitmed teised vastused. Näiteks märkis valdav enamus, et pangad ei paku väikeettevõtetele piisavalt paindlikke tingimusi.

Negatiivselt oldi meelestatud ka selle suhtes, kui suur on pankade valmisolek väikeettevõtetele üldse laenu anda ning kui mõistlik on pakutav intress. Kõige suuremat pessimismi väljendasid Lõuna-Eesti ettevõtjad ning kõige positiivsemalt olid meelestatud ettevõtete esindajad Kesk-Eestis.

Holm panga tegevjuhi Rauno Klettenbergi sõnul leidus siiski ka positiivset, mille osas mikroettevõtted pankasid tunnustasid. Nimelt nõustusid paljud vastajad väitega, et pangad toetavad ettevõtjaid laenuprotsessis professionaalse nõustamisega. «Minu silmis on see märk sellest, et nõustamine on ettevõtjatele vajalik, nad on saanud pangatöötajatelt häid soovitusi ja edasiviivat tagasisidet, mis on usaldusliku suhte ehitamisel ülimalt oluline,» tõdes Klettenberg.

Klettenbergi kinnitusel on asjatundlik nõustamine hädavajalik ettevõtetele, kes otsivad finantseerimisvõimalusi pandeemia tekitatud raskuste seljatamiseks. «Pankadel on kriisist taastumisel oluline roll, sest on palju sektoreid, kes vajavad praegusest majanduskasvust osasaamiseks ja elujõulisuse taastamiseks käivitavat rahasüsti. Uuringu tulemustest on aga näha, et pankade keskendumine traditsioonilise tegevusmudeliga suurtele firmadele on jätnud väikeettevõtted nõrka positsiooni,» lisas Klettenberg.

Tema sõnul lähtub Holm arusaamast, et mikroettevõtted on väärtuslikud tööandjad, ja neid võib vaadata kui Eesti majanduse olulisi alustalasid. «Holmil on mitmeid väikeettevõtjatele suunatud laenutooteid, mille hulk järgnevatel aastatel kindlasti veelgi kasvab. Paneme oma tegevuses jätkuvalt suurt rõhku personaalsele nõustamisele, et aidata finantseerida projekte, mis tublide mikroettevõtjate jätkusuutlikku tegevust hoogustada aitavad. See tähendab, et pakume neile just nende ärimudeliga sobivaid paindlikke lahendusi ning toetame neid nii laenu taotlemisel, küsimuste korral kui ka erinevate lahenduste otsimisel personaalselt,» ütleb Klettenberg.