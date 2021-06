Avati Baltikumi esimene tootmisjääkide ostu-müügi platvorm

Platvormi tegijate sõnul on paljude tootjate seas lahendust kaua oodatud: «Ühelt poolt tunnevad ettevõtted tootmisjääkide tekitajatena huvi selle vastu, mis nende jääkidest edasi saab. Jääkide saatuse läbipaistvust nõuavad keskkonnahoidlikest aspektidest lähtuvalt ka kliendid. Teisalt on turul suur ja järjest kasvav hulk väiketootjaid, kes otsivad materjalijääke, millest enda tooteid luua,» selgitas Materjalivoo üks eestvedajatest Mayri Tiido ja lisas, et kindlasti ei tähenda toimiva platvormi loomine seda, et kõik ringmajanduse väljakutsed saavad korraga lahendatud.