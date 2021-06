Riigikontrolör Janar Holmi sõnul ei selgitanud Maaelu Edendamise Sihtasutus õigeaegselt välja, kuidas on laenuvajadus konkreetsetel juhtudel põhjustatud koroonaviirusest tingitud kriisist. FOTO: Andres Haabu

Riigikontrolli audit tuvastas, et Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) jagas koroonapandeemia mõjude leevendamiseks mõeldud laene ka sellistele ettevõtetele, mille käive kriisi ajal kasvas. Samuti said laenu ettevõtted, mis ka ise tunnistasid, et pole kriisi mõju täheldanud, kuigi laenusaamise peamiseks eelduseks oli pandeemiast tulenev kahjulik majandusmõju.