Praegu kontrollitakse reisil vajalikke Covid-19ga seotud dokumente käsitsi ja ühekaupa ning ei ole näha, et see protsess lähiajal ühtselt automatiseeritaks. Näiteks Tallinna lennujaamas käib dokumentide kontroll nii, et riigist väljumisel kontrollivad sihtriigi nõutavaid koroonapabereid lennufirmade esindajad (check-in’i lauas või lennuväravas) ning Eestisse saabujaid politsei- ja piirivalveameti ametnikud. «Tõepoolest, praegu ei saa lennureisijad oma Covid-19ga seotud dokumente elektrooniliselt check-in’is esitada. Ja see on mure, sest soodustab järjekordi ja inimeste koondumist ühte punkti,» ütleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas Postimehele.