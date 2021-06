Elon Muski säuts sundis taas krüptoinvestorid tegutsema

Bitcoin’i hind hakkas pühapäeva õhtul järsult tõusma, kui Tesla juht Elon Musk teatas, et elektrisõidukite tootja võib tulevikus taas asuda krüptoraha eest elektriautosid müüma. Bitcoin oli täna hommikuks kallinenud ligi 12 protsenti, üle 39 500 dollari taseme. Hinnatõusu põhjuseks oli Muski pühapäevane säuts Twitteris, kus ta kirjutas, et Tesla võib tulevikus jätkata bitcoin’i-tehingute lubamist, sest krüptoraha kaevandamisel on kaevurid lubanud kasutada rohkem roheenergiat, kirjutas CNBC. PM