«Panin maasikad uuesti kaalu peale ja uurisin, mida kaal näitas. Selgus, et kilohinnaks on kaalul märgitud hoopis neli eurot,» imestab Klink.

Seepeale juhtis mees müüja tähelepanu kilohinna erinevusele. «Õige hind on neli eurot,» ütles kaupleja. Küsimusele, miks on hinnasildil suurelt kirjas kolm eurot, vastas müüja, et sildil on vana hind.