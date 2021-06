Tavapärase üheksa kuu asemel, mis muidu on vormeli ehitamiseks, oli seekord meeskonnal aega poolteist aastat.

Meeskonna peainseneri Kaarel Haavajõe sõnul on suurimaid raskusi põhjustanud koroonapandeemia. Küll on mõned sponsorid ära kukkunud ja ka tudengitest koosneva meeskonna motiveerimine oli distantsõppe tõttu raskendatud. Seetõttu on mõned protsessid veninud ja osade inimeste koormus selle võrra suurenenud. Pinnuks silmas osutusid ka tarneajad, mille tõttu tähtsate elektroonikakomponentide saamine venis nädalaid ja kuid edasi.