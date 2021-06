Ukraina plaanib Gazpromi vastu kohtuteed, kui gaasihiid ei vabasta Kesk-Aasia koridori

Kiiev loodab Kesk-Aasia gaasi toel katta ära siseriikliku nõudluse ja tagada transiiditulud, isegi kui Venemaa ja Saksamaa vaheline Nord Stream 2 torujuhe peaks sel aastal käivituma.

Praegu kontrollib Gazprom oma torujuhtmete kaudu Ukraina ligipääsu Kesk-Aasia gaasile ning on need vood 15 aastaks blokeerinud.

Ukraina riikliku gaasifirma Naftogazi juht Juri Vitrenko ütles, et nad taotlevad gaasikoridori vabastamist ning on valmis pöörduma Euroopa Liidu konkurentsiasutuste poole ning viima Venemaa energiahiiglase rahvusvahelisse arbitraažikohtusse.

«See saab olema murdepunkt, sest nagu me kõik mõistame, on Kesk-Aasia gaasi transportimisel läbi Ukraina Euroopasse tohutu potentsiaal,» ütles Naftogazi tegevjuht Vitrenko Financial Timesile. «Me räägime kümnetest miljarditest kuupmeetritest. Ainuüksi Kesk-Aasia gaas võib täita kogu Ukraina gaasi transiidisüsteemi,» lisas ta.

Naftogaz valmistab praegu ette ametlikke taotlusi Kesk-Aasia gaasitarnete kindlustamiseks ja loa saamiseks selle transportimiseks Gazpromi torujuhtmete kaudu. Protsess võib Vitrenko sõnul võtta kuid.

«Kui nad [Gazprom] ütlevad ei, siis oleks järgmine samm kaebus [Euroopa Komisjonile] ja arbitraažikohus,» lisas Vitrenko, viidates protsessile, mis võib kesta aastaid.

Vitrenko jõupingutusi Gazpromi vastu on ka varasemalt saatnud edu. 2017 ja 2018. aastal vaidles Naftogaz kohtus edukalt Vene gaasigigandiga hindade ja transiidi tingimuste üle.

Ligipääs Kesk-Aasia - peamiselt Türkmenistani päritolu - gaasile on Ukraina jaoks ülioluline, sest Nord Stream 2 valmimine viiks Ukrainalt aastas hinnanguliselt 2 miljardit dollarit transiiditulu. See on umbes pool Ukraina aastasest kaitse-eelarvest.

Saksamaa ja USA ametnikud on Venemaad kutsunud üles säilitama piisavalt gaasitransiiti läbi Ukraina, et riigi torujuhe oleks kasumlik ja töökorras.

Hetkel kehtib Gazpromi ja Naftogazi vahel 2019. aasta transiidileping, mis kestab 2024. aastani. Ukraina ise peatas gaasiostud Gazpromilt pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, importides gaasi hoopis Euroopa turgudelt, millest suurem osa pärineb siiski Venemaalt.