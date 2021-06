Kaamos Kinnisvara vahetab välja pikaaegse tegevjuhi

«Enam kui 18-aastat Kaamos Kinnisvara juhtides, tundsin, et kätte on jõudnud aeg edasi liikuda, uusi väljakutseid otsida ja teatepulk edasi anda. Tunnen, et hetk muutuseks on õige, »kommenteeris lahkumisotsust Priit Uustulnd, lisades, et tegemist oli pikalt kaalutud ja läbipaistva otsusega, millest ettevõtte omanikke, juhtkonda ja partnereid informeeris ta juba 10 kuud tagasi.

Ta lisas, et tema juhtimise all on Kaamosest saanud rahvusvaheline ettevõte, kes arendab kinnisvara Gruusias, Soomes, Eestis ja Lätis. «Ärikinnisvara portfell on kasvanud 80 000 ruutmeetrini ja klientidele on üle antud üle 1000 uue korteri,» rõhutas Uustulnd.

Edaspidiseid plaane kommenteeris Uustulnd, et hetkel uusi valikuid tehtud veel ei ole. «Kõigepealt on soov aeg maha võtta ja puhkusele ning perele pühenduda.»