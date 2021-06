Ülimalt populaarne Hiina kiirmoe e-pood norib moeloojatega tüli

Populaarse Hiina e-poe Sheini uusimatel moetrendidel põhinevad disainid on äpi lennutanud allalaadimise edetabelite tippu. Saidi populaarsus seisneb suurandmete ja analüütika ära kasutamisel, kus uusimate moetrendide põhjal tootmine võtab ülimalt lühikese aja, vahel isegi paar päeva.

Selline saavutus on tekitanud küsimusi, kas sellise tootmiskiirusega säilivad õiglased töötingimusted, kuigi Shein on kinnitanud, et nad hoiavad oma tootjatel silma peal. Nende tooted pärinevad suurest Hiinas baseeruvast tootjate võrgustikust, mille toodangut müüakse ülejäänud maailmale, pakkudes tarneid enam kui 200-le erinevale riigile.

Taunimisväärne ärimudel

Alates ettevõtte loomisest aastal 2008 on saanud e-poest globaalne hitt just noorema generatsiooni hulgas oma trendikate ja äärmiselt odavate rõivastega. Selle aasta mais oli Sheini äpp nii Apple´i kui Google´i edetabelis esimene e-poodide kategoorias. Aga suuresti on Sheini märkimisväärne edu tulnud tänu tahtlikule kaubamärkide kasutamisõiguseid rikkuva ärimudeliga.

Kuulsate Dr Martensi saabaste tootja AirWair International on esitanud hagi Sheini vastu. Ettevõtte süüdistab platvormi tahtlikult võltstoodangu müümises, viidates «Martin saapale», mida oli võimalik saidilt osta. Veel oli 20 teise toote disainid müügil oluliselt odavama hinnaga kui reaalne Dr Martensi jalavari.

Lisaks süüdistas AirWair Sheini ja tolle tütarsaiti Romwet mitte ainult disainide kopeerimises, vaid ka Dr Martensi enda tootefotode kasutamist eesmärgiga inimesi võltsinguid ostma panna.

Sotsiaalmeedias on ka mitmed väikesed moeloojad ja disainerid väljendanud oma pahameelt. Sheini süüdistatakse järjepidevas intellektuaalse omandi varguses.

Väikeettevõtjad kaebamas Sheini peale Illustratsioon: Kuvatõmmised Twitterist

Shein on väitnud, et neil on sügav austus kunstnike ja disanerite vastu. «Me võtame igat kaebust kaubamärgi õiguste rikkumise kohta tõsiselt ja teostame põhjaliku uurimist, võttes need tootjad vastutusele.»