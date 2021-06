Eesti start-up jõudis Euroopa idufirmade võistlusel finaali

Rendin pääses finalistide hulka kinnisvaratehnoloogia (prop-tech) kategoorias. Peale eestlaste on samas kategoorias finalistide hulgas veel neli ettevõtet. Kolm tükki neist - Home Made, Orbital Witness ja HomeHero on pärit Ühendkuningriigist, lisaks on konkurentsis ka Hispaania ettevõte Tiko.