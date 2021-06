Ehitusmaterjali tootjad peavad valima kodu- ja välisturu vahel

Eelkõige puudutab see betoonelementide ja kuivsegude tootjaid, kes peavad valima, kas müüa sise- või välisturule, ütles Eesti Ehitusmaterjalide Toojate Liidu tegevdirektor Enno Rebane.

Betoon seinaelementidest eksporditakse umbes pool, kuid praegu on kasvanud nõudlus nende toodete järele nii Eestis kui ka välismaal.

Eesti ehitusmaterjalidest suur osa toodetakse kohalikul toormel: betoonisegu, kuivsegu, krohv, mört, sillutuskivid on kõik kohaliku kruusa, liiva, lubjakivi ja tsemendi baasil ja nende saamisega probleeme pole. Probleemid on seotud impordiga: metalli, plastmaterjali ja ka puitmaterjaliga, mida tuleb Eestisse sisse tuua.

“Kõik see on seotud pandeemiast alguse saanud hirmust, et asjad jäävad seisma ja nüüd käima saamine võtab aega,” selgitas Rebane.