Mänguauto akulaadijast alanud tulekahjus hävis 32 000 euro eest kodust vara

«Kahjuks kohtame praktikas endiselt arvamust, et koos korteri või majaga on automaatselt kindlustatud ka seal sees olevad esemed. Tegelikult see nii ei ole ning kodused asjad vajavad lepingu sõlmimisel eraldi kindlustuskaitse määramist. Meie statistika põhjal on ligi veerand kodukindlustuse lepingutest täna ilma koduse vara kaitseta – see tähendab, et on arvestatav hulk koduomanikke, keda kahjujuhtumi järgselt võib lisaks emotsionaalsele ehmatusele tabada ka majanduslik šokk, kui hävinenud või rikutud esemete asendamise eest tuleb ise tasuda,» selgitas ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.