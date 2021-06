Korterite paberil ostmine kasvab taas

Uusarendustes on enamus kortereid müüdud juba enne ehituse alustamist. FOTO: asum arhitektid

Ehitusaktiivsus on taas kasvamas ning seda üleriigiliselt, kõige enam uusarendusi lükatakse käima aga eeskätt Tallinnas ja selle lähiümbruses. See on suurendanud kinnisvara projektifaasis müüki.