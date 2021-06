Majandusminister toetab Eesti ettevõtetele tulumaksu kehtestamst

«Keskerakond on seisnud klassikalise ettevõtete tulumaksu kehtestamise eest. Eelkõige aitab see vähendada nii rahvusvaheliste suurettevõtete kasumi väljaviimist kui ka erinevaid skeemitamisi maksukohustuste optimeerimise nimel,» ütles Aas. «On aus, kui ettevõte maksab maksud riigis, kus ta reaalselt tegutseb. Saadava tulu saame muuhulgas suunata vähekindlustatud perede toetuseks ja solidaarsema ühiskonna loomiseks.»

«Maksudest rääkimist ei tasu peljata, kuid muudatuste tegemisel peame silmas pidama, et meil oleks konkurentsieelis võrreldes lähiriikidega. Eesti inimestel peab olema võimalus kaasa rääkida, milliseid teenuseid nad riigilt ootavad ja kust vastavad vahendid tulevad,» selgitas Aas. «Ettevõtete tulumaksu kõrval väärib kindlasti arutamist sotsiaalmaksulae kehtestamine ja dividendide maksumäärade ülevaatamine. Hea meel on tõdeda, et Keskerakonna kõrval on ka teised erakonnad ja paljud rahanduse asjatundjad jõudnud arusaamiseni, et maksusüsteem vajab kaasajastamist.»