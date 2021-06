Eufooria pealinna kinnisvaraturul taandus

Mais tehti Eestis kokku 2378 korteritehingut, mida oli 0,5% rohkem kui aprillis. Tallinnas võis täheldada, et turuaktiivsus pöördus aprillikuu kõrgtasemelt langusesse, mistõttu kogu Eesti turuaktiivsuse kasvu hoidsid hoopis piirkonnad pealinnast väljaspool, ütles Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Tehingute arv on viimastel kuudel püsinud viimase kaheteistkümne aasta kõrgeimal tasemel ning endiselt suhteliselt vähese pakkumiste arvu taustal ei ole seda taset enam võimalik märkimisväärselt ületada.

Hinnakasv pelutab ostjaid

«Rahunemine on ostjaskonna seas toimunud mitmel põhjusel, ühelt poolt on hinnakasv viimastel kuudel olnud juba niivõrd kiire, et paljud on lihtsalt ostumõtted ajutiselt kõrvale heitnud ning loodavad tulevikus taas paremaid pakkumisi leida,» rääkis Eliste.

Kinniavarabüroo 1 Partner kinnisvarajuhi Martin Vahteri sõnul on suurem tuhin turul läbi saanud ja aktiivsus on langenud, kuid selliseid tõuse ja mõõne on turul ka varem olnud. Seda, et Tallinnas müüakse 1000 korterit kuus, oli palju, kuid buumiks seda pidada ei saanud. «Kui taustal poleks olnud koroonakriisi, siis me poleks seda tõusu üldse tähelegi pannud,» märkis Vahter.

Rahunemine peegeldus ka pangadele laekunud kodulaenude taotluste arvus. «Kuigi selle aasta viiendal kuul sõlmiti ligi kaks korda rohkem uusi kodulaenu lepinguid kui eelmisel aastal samal ajal, siis võrreldes tänavu aasta aprilliga on laenutaotluste arv maikuus vähenenud ligikaudu 14%. Sama saab öelda juunikuu esimese nädala kohta,» ütles SEB erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

Koplimäe hinnangul võib üheks rahunemise põhjuseks olla asjaolu, et esimese koroonalaine ajal edasilükatud tehingud vormistati ära eelmise aasta lõpus ja selle aasta esimeses kvartalis ning nüüd jätkab turg rahulikumas tempos.

Kõik läheb kaubaks

LHV jaepanganduse juht Moonika Maaringu ei julge ta veel väita, et eufooria möödas on, sest kaubaks läheb endiselt praktiliselt kõik, mis saadaval on ning ostetakse kes ees, see mees põhimõttel, sageli ka üle turuväärtuse.

«Soov kodusid osta pole inimestel kuhugi kadunud, pigem kuuleme nii klientidelt kui ka maakleritelt, et turul lihtsalt ei ole sobivat pakkumist,» ütles Maaring. Paljud kodud lähevad tema sõnul kaubaks isegi enne, kui müügikuulutus üles pannakse.