Norra kavatseb Rahvusvahelise Energiaagentuuri hoiatuste kiuste naftatootmist jätkata

Oslo teatas valges raamatus riigi energiatuleviku kohta, et plaanib jätkata naftatööstusele ligipääsu andmist uutele puurimisaladele.

«Me pakume maailmale energiat seni, kuni on nõudlust,» ütles nafta- ja energiaminister Tina Bru.

Norra positsioon on teravas vastuolus IEA-ga, mis on hoiatanud, et kui maailm tahab 2050. aastaks süsinikneutraalsuseni jõuda, tuleks kõik tulevased fossiilsete kütuste projektid tühistada.