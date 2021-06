Kohtunik lükkas tagasi rassilise diskrimineerimise hagi McDonald'si vastu

Chicago ringkonnakohtunik Harry Leinenweber otsustas teisipäeval, et McDonald's ei kohelnud mustanahalisi restoraniomanikke teisiti kui mitte mustanahalisi omanikke, vahendab Chicago Business Journal.

Vennad ja Tennessee frantsiisivõtjaid James ja Darryl Byrd, kellele kuulub neli McDonald'si restorani, esitasid oktoobris hagi, milles nad väitsid, et valgete ja mustanahaliste omanikega frantsiiside vahel on suured rahavoogude erinevused.

Kuid kohtunik Leinenweber ei olnud sellega nõus.

«Kohus ei soovi vihjata seda, et McDonald'si tegevust ei ole aastate jooksul rassismi pintsliga määritud. Asjaolu, et esimesed afroameerika frantsiisivõtjad ilmusid alles 15 aastat pärast frantsiisisüsteemi loomist 1955. aastal, annab sellele vastupidise järelduse. Ajalooline diskrimineerimine ei saa aga olla aluseks 2020. aastal esitatud diskrimineerimise hagile,» ütles Leinenweber oma otsuses, vahendab Bloomberg.

Reuters teatas, et Leinenweber oli öelnud, et Byrdid võivad oma kaebust muuta ning frantsiisioperaatorite advokaat James Ferraro ütles, et nad esitavad muudetud kaebuse.

«Meie muudetud kaebus näitab, et McDonald's rakendas hagejate ja teiste sarnases olukorras olevate mustanahaliste frantsiisivõtjate suhtes diskrimineerivat poliitikat, sealhulgas finantsabi andmisest keeldumist, ning eksitas mustanahalisi frantsiisivõtjaid,» ütles Ferraro oma avalduses ja lisas, et pärast hagi esitamist on McDonald's pakkunud mustanahalistele frantsiisiomanikele «märkimisväärset rendihinna alandust ja finantsabi».

McDonald'sil seisab ees veel üks rassilise diskrimineerimise hagi, mille esitas septembris 52 endist mustanahalist frantsiisivõtjat, kes väidavad, et ettevõte ei pakkunud neile samu võimalusi, mida pakuti valgetele frantsiisivõtjatele. Ferraro, kes on ka endiste frantsiisivõtjate advokaat, väidab, et Chicagos asuv kiirtoidugigant osales «jultunud ja varjatud rassilises diskrimineerimises».