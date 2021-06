Kuidas juristiharidusega kolme lapse ema Eesti ühe edukaima lillepoe avas

Kõpper kandideeris enne seda 5-6 korda ka palgatööle, sai küll tublisti lõpuvooru ja kui küsiti, millist töökogemust naine omab, jäi kandidatuur sinnapaika. Nii mõtleski ta, et ainuke tee on ettevõtlus. «Pärast nii pikka eemalolekut mõtled ennast kuidagi väiksemaks ja kahtled oma oskustes. Otsustasin, et vastutan ise ja saab mis saab, vähemalt olen proovinud! Kui alustasin, siis olin 34-aastane ja mõtlesin, et «issand jumal ma olen nii vana, kas nüüd või mitte kunagi! Aga tegelikult on iga aeg alustamiseks hea,» meenutas Kõpper 3-aasta tagust algust.