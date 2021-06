Sõidujagamisteenuse pakkujad on Eestis endiselt lindprii staatuses

Eesti äpikasutajate muresid lahendab Poola kontor, kes pakub tuge tervele siinsele regioonile. Uberi sõidujagajate õiguste eest ei võitle siin enam keegi ja nii on sõidujagajad sisuliselt endiselt väljaspool seadusi ja neile ei laiene mingeid sotsiaalseid garantiisid.

«Kogu nende tegevuse eesmärk on optimeerida makse,» ütles transporditöötajate ametiühingu esimees Üllar Kallas. «Kui nad oleksid töölepinguga töötajad, saaksid nad ka kaitset. Praegu on kogu vastutus juhil, kes töötab piiramatu tööajaga ja vastutab õnnetuste eest. See ei ole inimestele kasulik, vaid lausa halb.»