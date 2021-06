Sõidujagajad said töötajate õigused: Uber teeb läbi totaalset muutumist

Uberi Põhjamaade, Ida-Euroopa ja Suurbritannia piirkonna juhi Jamie Heywoodi kinnitusel vähenes Uberi sõitude arv koroonaajal Suurbritannias 90 protsenti. See vähendas juhtide teenimisvõimalusi ja paljud juhid loobusid teenuse osutamisest.

«Üritasime neile võimalikult suurt tuge pakkuda. Osutasime tasuta teenust meditsiinitöötajatele ja tegime tasuta sõite haiglatesse, et terviseteenust toetada. Kui juht ise jäi koroonasse või pidi olema karantiinis, siis toetasime neid rahaliselt,» rääkis Jamie Heywood intervjuus Postimehele. Praegu on Suurbritannias 70 000 juhti.

Tasuta sõite finantseeris Uber. «See oli oluline, kui me mõtleme, mis olukord oli aasta ja üheksa kuud tagasi.Tasuta sõidud olid head, et aidata koroonalevikut vältida ja pakkuda inimestele turvalisust. Ilma maskita ei saanud sõita, seda kontrolliti fotode alusel,» rääkis ta.

Ühiskonna avanemine tõi kiire taastumise

Pärast ühiskonna avanemist on sõitude arv Suurbritannias oluliselt kasvanud. Kiiresti on taastunud ka Skandinaavia turg. «Nähakse, et Uber on turvaline alternatiiv avalikule transpordile,» märkis Heywood.

Pärast Jamie Heywoodi liitumist Uberiga on firmas väga palju muutunud ja täna on tegu hoopis teistsuguse ettevõttega.

«Me olime väga fokuseeritud klientide teenindamisele, ega keskendunud linnadele ja juhtidele. Nüüd oleme oma suhtumist muutnud ja parandanud suhteid linnadega, kus me sõidame,» rääkis Heywood. «Oleme lubanud sõita Londonis aastaks 2025 ainult elektriautodega ja investeerime selleks miljoneid naelu.»

See säästab linnade ja planeedi keskkonda. Elektriautode soetushind on küll kõrgem, kuid sõidu hind madalam ja aktiivse kasutuse korral tuleb tasuvuspunkt kiiremini kätte.

Briti Uberi juhid said töötajateks

Teine eesmärk on parandada juhtide olukorda ja selles osas on juhid saavutanud Suurbritannias revolutsioonilise muutuse - Uber võtab juhte töötajatena, garanteerib neile miinimumpalga, puhkusetasu ja pensioni. Põhjuseks riigi ülemkohtu otsus, et Uberi autojuhid on pigem töötajad kui sõltumatud töövõtjad. Samuti otsustati, et autojuhid töötavad siis, kui nad on Uberi rakendusse sisse logitud ja töövalmis.

Lisaks said nad suurima sektoriteülese ametiühingu liikmeks. Algselt oli see katlakütjate ametiühing ja neid enam pole, aga praegu ühendab see 600 000 töötajat erinevatest tööstusharudes.

«Me kõik tahame paindlikku tööd ja kindlust, samuti tahame, et kõik maksundusega saaks korda,» ütles Heywood. «Kasud on sees: juhid saavad vaadata, kus ja millal nad töötavad, samas makstakse neile puhkusetasu ja õnnetusjuhtumi korral hüvitist.»

Tahab vähendada erasõidukite sõite

Nii nagu muudeski riikides, on ka Suurbritannias sõidujagajate suhted taksojuhtidega olnud keerulised. Need sammud, mida Uber on Suurbritannias astunud, on seda muutmas ja paljud taksojuhid on Uberisse üle tulnud.

«Me oleme väga veendunud, et konkurents tagab arengu, kuid kõik peavad mängima samade reeglite järgi, see on kriitiline kõigi jaoks,» märkis Heywood.